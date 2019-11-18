مطرب شعبي وزوجته يتخلصان من طفليهما بالرمي في بئر السلم.. والنيابة تتخذ قرارًا بشأنهما

الإثنين 18 نوفمبر 2019

شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية بمصرواقعة موسفة، بعد أن تجرد مطرب شعبي معروف وزوجته من مشاعر الإنسانية، وقررا التخلص من طلفيهما وإلقائهما في بئر سلم العمارة التي يسكنان فيها، واكتشفت إحدى الجيران الواقعه فقامت بتحرير محضر بقسم الشرطة، وأحيلت الواقعه للنيابة.



وقرر المستشار محمد عطية وكيل نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، إيداع الطفلين شادي ويازن، نجلي مطرب أفراح بإحدى دور الرعاية بطنطا، بعد قيام الأب والأم بتركهما لعدة أيام على سلم المنزل ورفض كل منهما رعاية الطفلين لأكثر من 4 أيام، حتى قامت إحدى جيران الزوج برعايتهما بعد تردي حالتهما الصحية، وتحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات الواقعة

وكشفت تحريات مباحث قسم أول طنطا أن مطرب أفراح مغمور يدعى «ش.ا» قد تخلى عن طفليه لزوجته بسبب خلافات بينهما، وقامت زوجته بتركهما لها أمام باب شقته، ورفض استلامهما هو الأخر وتركهما لمدة 4 أيام أمام باب الشقة وأصيبا بإعياء، وقامت إحدى الجيران وتدعى «س.ا» باخذ الطفلين ورعايتهما قبل التوجه بهما لقسم ثان طنطا، لتحرير محضر لإثبات الواقعة، وتبين أن الواقعة تتبع دائرة قسم أول طنطا وقامت السيدة باصطحابهما لنيابة أول طنطا لتحرير محضر بالواقعة، وتبين ان الطفل الأول يدعى «شادي» 3 سنوات والثاني يدعى «يازن» 3 شهور، وأخطر اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، والذي أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر أمني أن والد الطفلين فلسطيني الجنسية واسمه الحقيقي «أ.د.ا.و» وله معلومات جنائية، وسبق الحكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية أموال عامة وقضي مدة العقوبة بسجن وادي النطرون.

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كما كشف المصدر أن مطرب الأفراح متزوج من 4 سيدات وهن«ه.ا»، «ا.ي» راقصة وشهرتها«ب»، «ر.ا» مقيمة بالإسكندرية، «س.ا» ومقيمة بطنطا، وأن الطفلين من زوجته الرابعة «س» وحدثت بينهما خلافات وصلت إلى رفضهما استلام الطفلين.كما أوضح المصدر أن الطفل الصغير «يازن» حاول والده تسجيله بإسم زوجته المقيمة بالإسكندرية نظرا لعدم إنجابها، إلا أن والدة الطفل رفضت ذلك، وأكدت أن الطفل نجلها وقدمت الأوراق التي تثبت ذلك.

ونشبت بين مطرب الأفراح «ش.ا» وزوجته خلافات عائلية، ترك لها الطفلين على إثرها، إلا أن الزوجة قامت بمعاملته بالمثل وقامت بأخذ الطفلين وتركتهما أمام شقته الكائنة بـ13شارع رياض غرابة آخر سور المطحن، ووضعت لهما «كوفرتة» حتى يجلسا عليها، وتركتهما يواجهان مصيرهما المجهول.

وقامت جارة مطرب الأفراح بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما وتوجهت لقسم ثان طنطا لتحريرمحضر فتم تحويلها لنيابة أول طنطا لاتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر 12255 اداري اول طنطا، وقررت النيابة العامة، إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية بطنطا.