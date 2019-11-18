شكرا لقرائتكم خبر عن عقب موافقة ولي العهد.. تركي آل الشيخ يعلن عن حدث استثنائي تشهده السعودية لأول مرة والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 تركي آل الشيخ أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن استضافة المملكة لحدث استثنائي لأول مرة عبر تاريخها، عقب الحصول على موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: «بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، ١٢٠٠ سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة. أشكر مولاي وسيدي ولي العهد».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب موافقة ولي العهد.. تركي آل الشيخ يعلن عن حدث استثنائي تشهده السعودية لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.