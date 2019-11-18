شكرا لقرائتكم خبر عن رنا حجاج المطربه المصريه الشابه على مسرح «رووم آرت سبيس» 30 نوفمبر والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 تقدم المطربة المصريه الشابة رنا حجاج، مجموعة من أغاني الجاز على مسرح «رووم آرت سبيس» بجاردن سيتي، بمصاحبة العازفين مينا سامي، وعامر بركات، أمير عطاالله، السبت، 30 نوفمبر الجاري.

يذكر أن رنا حجاج عملت كعازفة كمان احترافية في أوركسترا القاهرة السيمفونية لمدة 15 عامًا عندما بدأت العزف على آلة الكمان، ووجدت شغفها الأكبر في غناء الجاز، وكان ظهورها الأول كأداء لموسيقى الجاز في نسخة مهرجان القاهرة لمهرجان الجاز لعام 2018.

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