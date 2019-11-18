بعد أن فقد عينه.. محمد عساف يتضامن مع الصحفي البطل معاذ عمارنة

متابعة بتجــــــــــرد: تضامن النجم الفلسطيني ​محمد عساف ​مع الصحفي معاذ عمارنة بعد الذي فقد عينه جراء الإعتداء الصهيوني الغاشم على بلدة صوريف.

ونشر عساف عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي صورة يغطي بها عينه اليسرى وعلق: “تضامنًا مع معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وثق بكاميرته أحداث كثيرة ولكن بعد يوم الجمعة تاريخ ١٦/١١/٢٠١٩ لن يكون قادرًا على إكمال عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل مما نتج لفقدانه عينه اليسرى”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف كان خلال الساعات الماضية قد أعلن تأجيل حفله ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية، والذي كان من المقرر أن يحييه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب العدوان الصهيوني على غزة.