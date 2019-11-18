شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يستعرض ثلاث تجارب ناجحة في التوزيع والتسويق السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم منصة أيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام في الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 41، 3 فعاليات تتخصص في تسويق وتوزيع الأفلام، باعتبارها أحد أهم العناصر المدرة للدخل والمحققة للربح في الصناعة السينمائية، ولا تقل أهمية عن عملية صناعة الفيلم نفسه، ويتحدث خلال هذه الفعاليات خبراء دوليون يستعرضون فيها تجارب ناجحة في هذا المجال، يستفيد منها جمهور وضيوف المهرجان.

الحدث الأول محاضرة يلقيها جابور جراينر وكيل مبيعات أفلام، بعنوان "دروس من وكيل مبيعات أفلام شديد الانتقائية"، يوم الجمعة 22 نوفمبر فى تمام الساعة 12:30 ظهراً ولمدة ساعة بأحد الفنادق الكبرى بوسط البلد.

وتتناول محاضرة "جابور جراينر" عن كيف ومتى تختار وكيل المبيعات المنتظر، وأهمية المهرجانات السينمائية في عملية البيع، وكيف تلاءمت أساليبه وخططه مع التغييرات في عالم التوزيع نفسه.

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وتحت عنوان "استراتيجيات لتقريب الفيلم الأجنبي للجمهور"، تقام حلقة نقاشية يوم الأحد 24 نوفمبر، الساعة 11:30 صباحاً ولمدة ساعة، وتجيب عن الأسئلة التالية: ماذا يجب أن نفعل لتحسين وضع الأفلام الأجنبية في شباك التذاكر عالمياً؟ وكيف نتأكد من أن النجاح المبهر الذي حققه الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي، في الصين، وهي بلد لم تنجح فيها الأفلام العربية من قبل، هو أكثر من ظاهرة منفردة؟ وماذا يفعل وكلاء المبيعات والمهرجانات السينمائية والموزعون ومؤسسات تشجيع السينما الوطنية ودور العرض لتسليط الضوء على الأفلام خارج وطنهم؟ وهل يستطيع هؤلاء المسؤولون العمل معاً؟ وهل هذا تساؤل حول إيجاد استراتيجيات تفاعل جديدة أم أن الأمر بكل بساطة هو وسيلة لزيادة الميزانية المخصصة للتسويق والاتصال؟

الخبراء الذين يشاركون في الحلقة النقاشية هم فيرينا شتاكلبرج "عضوة في لجنة اختيار مهرجان برلي" المنتج دانييل زيسكند، وكيلة المبيعات أجياث والمحلل السينمائي علاء كركوتي، وتدير الحوار سونيا هاينن.





وفي العاشرة والنصف صباح الاثنين 25 نوفمبر، ولمدة ساعة، يتحدث المخرج أبو بكر شوقي مع إريك داربيلوف عن "استكشاف سوق الفيلم الأميركي"، فعلى مدار أكثر من 10 سنوات، وضع "داربيلوف" خططاً مبتكرة لإطلاق الأفلام المتميزة في دور العرض، وذلك من خلال شركته في لوس أنجلوس، ومن خلال تكوين علاقات فريدة مع صنّاع الأفلام، والاستوديوهات المستقلة والمنصات الرقمية، ويسلط الضوء على نظام التوزيع الأميركي، والوسيلة التي تساعد صنّاع الأفلام الدوليين على استكشاف السوق الأميركي بأفلامهم.





أيام القاهرة لصناعة السينما منصة تم إطلاقها خلال الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فرصاً للنقاشات والتشبيك والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.