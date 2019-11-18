شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. عادل امام يمازح يونس شلبى فى حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف الزعيم عادل امام بخفة دمه حيث يمتلك كاريزما خاصة جداً جعلته يتربع علي عرش الكوميديا في تاريخ الفن المصري، وهو الأمر الذي يبدو أنه يتميز به بعيداً عن الكاميرا أيضاً.

حيث ظهر الزعيم عادل إمام في حفل زفاف صديق عمره الفنان الراحل يونس شلبي، خلال فيديو نادر، وبعدما قام بتهنئة صديقه مازح العروس علي طريقته الخاصة، فبعدما سلم عليها جلس بجوارها علي الكوشة أثناء رقص يونس شلبي وطلب الجلوس بجانبه مثلما يظهر خلال الفيديو مما وضعها في حالة كسوف وضحك من موقف الزعيم.

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على جانب آخر يحضر الزعيم حالياً لمسلسل "فلانتينو"، الذي يقوم بتصويره حالياً، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك الزعيم كلاً من دلال عبدالعزيز، داليا البحيري،، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وإنعام الجريتلي، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني.