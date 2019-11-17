صابرين تفاجىء متابعيها بنشرها اول صورة دون حجاب!

كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 11:53 مساءً - فجرت الفنانة صابرين، مفاجأة جديدة لجمهورها بعد خلعها الحجاب للمرة الأولى بعد سنوات عديدة، ونشرت صورتين عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها مكشوفة الشعر تماما.

وتعليقا على الصور، قالت صابرين فى تصريح لموقع”اليوم السابع”، أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمرى بقول إنى مش محجبة ولكنى محتشمة، وظهورى مرة أخرى بشعرى مش مفاجأة ولا حاجة.