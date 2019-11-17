كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 11:53 مساءً - فجرت الفنانة صابرين، مفاجأة جديدة لجمهورها بعد خلعها الحجاب للمرة الأولى بعد سنوات عديدة، ونشرت صورتين عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها مكشوفة الشعر تماما.
وتعليقا على الصور، قالت صابرين فى تصريح لموقع”اليوم السابع”، أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمرى بقول إنى مش محجبة ولكنى محتشمة، وظهورى مرة أخرى بشعرى مش مفاجأة ولا حاجة.
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كانت هذه تفاصيل خبر صابرين تفاجىء متابعيها بنشرها اول صورة دون حجاب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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