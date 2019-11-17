الممثلة مليشا هينا خان تُغرد عارية رداً على التسريبات.. صور

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
اتخذت ممثلة بوليوود مليشا هينا خان من التعري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسلوب احتجاج لرفض الاعتداء على خصوصية الأفراد، ووجدته طريقا لمساندة وتقديم دعمها لمواطنتها المغنية الباكستانية رابي بيرزادا، بعد تسريب صورها وفيديوهاتها الخاصة على الإنترنت، قبل بضعة أيام.
يبدو أن مليشا Malisha قد انشأت حساب Twitter خصيصًا فقط لدعم رابي في الوقت الحالي، وهي مغني باكستانية قامت بتهديد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بهجوم انتحاري.
كانت مقاطع فيديو وصور لـ رابي بيرزادا الخاصة قد تسربت مؤخرًا عبر الإنترنت وأصبحت متداولة بشكل كبير. وفقا للتقارير، قدمت رابي شكوى إلى وكالة التحقيقات الفيدرالية، بشأن المحتوى الذي تم تسريبه، فيما لم تجد حلًا لمشكلتها إلا عبر اعتزال العمل الفني.
كتبت الفنانة لاحقًا عل حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter “أنا، رابي بيرزادا، اعتزل العمل الفني والترفيهي، يغفر الله خطاياي ويخفف قلوب الناس لصالحي”.
وفي الوقت نفسه، يقال إن المخرج والمنتج الهندي مانيش سينغ قد عرض على رابي دورًا في فيلمه غيرات، الذي يقوم على القتل بدافع الشرف والمستوحى من حياة الفنانة الراحلة قنديل البلوش.
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