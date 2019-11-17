ملكه جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن الفنان المصري تامر عاشور بعد تعليق استفزها!

الأحد 17 نوفمبر 2019

دارين حلمى وتامر عاشور

فجات دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019 متابعيها بما كشفته عن سبب انفصالها عن الفنان تامر عاشور، وذلك بعد تعليق استفزها.



جاء الامر ، بعد أن نشرت دارين حلمي صورة جديدة لها على انستقرام، فما كان من متابعيها إلا أن حاولوا التخفيف من ألم انفصالها عن تامر عاشور، بكتابة تعليقات لمواساتها.

وكتبت إحدى المتابعات لدارين حلمي تعليقاً لها تحمد الله على انفصالها عن تامر عاشور واصفة إياه بأنه شخص "نكدي"، والدليل على ذلك أغانيه قائلة لها: "تامر إنسان نكدي ما شاء الله أقسم بالله حرفيا مافيش حد زيه وبجد أغانيه الحزينة دي هي اللي مميزاه هما فعلًا اتحسدوا ومكانش ليه لازمة إنها نزلت إنها اتخطبتله الناس وحشة جدا ربنا يوفقهم".

Advertisements

ويبدو ان التعليق استفز دارين حلمي التي ردت مشيرة إلى السبب في انفصالهما هو الحسد بقولها: "مع احترامي لكلامك هو تامر إنسان مش نكدي خالص بالعكس ده غير شخصيته اللي على السوشال ميديا، وفعلا عندك حق الحسد وحش جدا".

وكان خبر انفصال تامر عاشور ودارين حلمي أثار ضجة فور إعلانه، وذلك بعد أن أعلن الفنان المصري عبر حسابه على تويتر الأمر بكتابة: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء، تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، لكنه قام بحذفها بعد دقائق قليلاً، مما جعل الجمهور يظن أنه تراجع عن الأمر وأن كان هناك سوء تفاهم بينهما وتم حله بالفعل.

غير أن تصرف دارين حلمي هو الذي حسم الأمور، حيث أكدت خبر الانفصال من خلال منشوراتها عبر "ستوري انستقرام"، حيث كتبت: "الحمد لله فسخت خطوبتي من تامر عاشور وأتمنى له التوفيق"، وتبعتها بالآية القرآنية "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".