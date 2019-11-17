شبيهة الفنانه المصريه ريهام عبد الغفور تتسبب في خداع النجوم: صورة كشفت الحقيقة كاملة

الأحد 17 نوفمبر 2019

الفنانه المصريه ريهام عبدالغفور

الفنانة ريهام عبد الغفور نشرت صورة لشبيهتها على حسابها على انستقرام، لتوضح للجميع بأن هذه السيدة ليست هي كما يظن البعض، الأمر الذي تسبب في صدمة لبعض النجوم.



ريهام عبد الغفور نشرت صورة لسيدة موضوعة على إعلان تشبهها بشكل كبير للغاية، وعلقت على الصور قائلة: "دي مش انا دي واحدة شبهي بس غالباً شبهي أكتر مني".

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تفاعل متابعو ريهام عبد الغفور بقوة مع الصورة، وأولهم أصدقائها النجوم الذين أبدوا صدمتهم من أن السيدة الموجودة على الصورة مجرد شبيهتها.

وعلقت الفنانة بسمة على صورة شبيهة ريهام عبد الغفور لتقول لها: "بجد؟؟بتهزري طبعا"، بينما كتب الفنان حسن الرداد تعليقاً قائلاً: "فكرتها انتي"، أما الفنانة دنيا سمير غانم فاكتفت بوضع "إيموجي" في إشارة منها لحالة الذهول التي تعيشها بعد معرفة الحقيقة.

بينما جاءت تعليقات متابعي ريهام عبد الغفور تكشف عن صدمتهم، حيث أكد لها البعض أنهم كانوا يظنون هذه السيدة هي وأنها تستعد لدور جديد بهذا اللوك.

من جهة أخرى، كشفت ريهام عبد الغفور أنها لن تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس"، نظراً لأن شخصية "فريدة" التي أدتها في العمل انتهت مع الجزء الأول.