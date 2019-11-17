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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانه المصريه شيرين تكشف لأول مرة تفاصيل خضوعها لعملية جراحية أجبرتها على الاختفاء والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
شيرين عبد الوهاب
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة سر غيابها عن الساحة الفنية الفترة الماضية، وذلك بسبب خضوعها لعملية جراحية سراً منذ حوالي 6 أسابيع.
قالت شيرين عبد الوهاب رداً على أسئلة الصحفيين على هامش مشاركتها في موسم الرياض، أنها أجرت عملية جراحية في منطقة البطن منذ 6 أسابيع تقريباً.
وأضافت شيرين عبد الوهاب أنها لم تكن تتوقع أن تغني بكل هذه الطاقة في حفل السعودية، لأنها أجرت عملية صعبة في منطقة البطن، إلا أن حب الجمهور ودعمهم لها جعلها تخرج أفضل ما عندها.
وكانت شيرين عبد الوهاب أشعلت مسرح الفنان أبو بكر سالم بالبوليفارد في الرياض بأجمل أغانيها، حيث أحيت حفلاً ناجحاً مع النجمين راغب علامة ووليد توفيق.
وتوجهت الأنظار نحو حفل شيرين في السعودية، لما تضمنه من مفاجآت عدة، منها إصرارها على صعود معجب سويسري يعد أكبر محبيها على المسرح من أجل تحيته، موضحة للجمهور على أنه يذهب كل حفلاتها في أي مكان، ويحرص على إهدائها الشيكولاته كل مرة.
كما أحدثت شيرين أزمة بنصيحتها للسيدات من على خشبة المسرح، عندما مزحت معهن بقولها أن عليهن سماح كلام الرجل طالما لا تستطيعين العيش بدونه، وعلى إثره انطلق هاشتاغ "اخرسي يا شيرين" الذي دفع العديد من السعوديات لمهاجمتها على كلامها.
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