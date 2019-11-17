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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات الفنانه الكويتيه أحلام العاطفية الدافئة عن زوجها مبارك الهاجري والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
احلام
في لحظة عاطفية صادقة، عبرت أحلام الشامسي عن مشاعرها الحقيقية نحو زوجها مبارك الهاجري بكلمات من القلب.
واعترفت النجمة الإماراتية في تصريحاتها لبرنامج "ذا فويس" أن أول حب في حياتها هو مبارك، حيث قالت: "الحب هو مبارك زوجي.. ومازال هو الحب.. ما في شي غيره.. مثل الذهب معايا.. وماسك ايدي طول عمره.. ماسك ايدي طول عمري وكل ما بضعف هو بعد الله اللي يقويني".
وأكملت النجمة الإماراتية: "هو يظل الحب الصافي داخل قلبي.. وهو القلب داخل قلبي"، أما عن أغلى هدية تلقتها من زوجها، أجابت: "أولادي.. هما أغلى هدية ربي عطاني ياها من زوجي".
وعن الأغنية الخاصة بهما، قالت: "(والله احتاجك انا) حتى عندما أغنيها دايماً يعتبرها موجهة له".
وكانت النجمة أحلام قد تألقت مؤخراً في أحدث حلقات البرنامج بفستان ذهبي عصري مزيناً بالشراشيب، وذلك استكمالاً لسلسلة الإطلالات الشبابية التي اعتمدتها مؤخراً بعد تغيير اللوك الخاص بها عقب خسارتها لنحو 20 كيلو غراماً من وزنها.
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