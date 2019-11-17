رقص هستيري لحسن الرداد ومايا دياب: حركاتهما المجنونة أشعلت انستقرام

الأحد 17 نوفمبر 2019

الفنان المصري حسن الرداد

شاركت الفنانة مايا دياب متابعيها على انستقرام بفيديو طريف يجمعها مع الفنان حسن الرداد، من كواليس مسرحيتهما المقرر تنفيذها من أجل عرضها في السعودية.



مايا دياب وحسن الرداد أطلا في الفيديو وهما يرقصان بحركات مجنونة، وعلقت بدورها على المقطع اللافت قائلة: "أوقاتي المجنونة مع حسن الرداد".

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جاءت حركات حسن الرداد ومايا دياب لافتة من شدة طرافتها، خاصة عندما رقصا على أغنية "عايم في بحر الغدر"، ومن جانبه حرص الرداد هو الأخر على نشر الفيديو على حسابه على انستقرام وعلق عليه قائلاً: "مشهد صعب من كواليس مسرحية لوكاندة الأوباش، مايا دياب اللي جاي أجمد"

من جهه أخرى، يأتي تعاون حسن الرداد ومايا دياب في بطولة مسرحية تحمل اسم "لوكاندة الأوباش"، الذي ستكون تجربة جديدة سوف تعرض في السعودية ضمن موسم الرياض.

ويشارك في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" بجوار مايا دياب وحسن الرداد الفنان ماجد المصري وإيمان العاصي وحمدي المرغني وهالة فاخر وشيماء سيف وسعد الصغير وأوس أوس.

يذكر أن موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية، منها مسرحية "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي ومسرحية "الملك لير" للنجم يحيي الفخراني و"علاء الدين والعفريت" لأحمد عز ومحمد سعد.