هوليود وسعودي وود: ماذا يفعل ستيفن سيغال في السعودية؟

الأحد 17 نوفمبر 2019

الممثل العالميستيفن سيغال

وقعت مجموعة منصور العريفي القابضة مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة الممثل العالمي ستيفن سيغال Steven Seagal الأمريكية للإنتاج السينمائي، تهدف إلى نقل صناعة السينما إلى المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في مجال نقل المعرفة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور العريفي القابضة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير صناعة السينما بالمملكة وتدريب وتطوير الكادر السعودي مما يساهم بخلق وظائف احترافية للشباب السعودي ، واطلقنا عليها مسمى الشراكة بين “هوليود وسعودي وود”.



وأشار العريفي إلى أن بنود مذكرة التفاهم تنص على نقل الإنتاج من هوليوود إلى السعودية جزيئاً مع جلب الخبرات العالمية وتدريب الكوادر السعودية في جميع تخصصات صناعة السينما من مخرجين وسناريست ومكياج وتصوير وإضاءة إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال العالمية للشراكة في الانتاج في السعودية والسيطرة على المحتوى بما يخدم تقديم رؤية مشرفة عن قيمة ومكانة حضارتنا العربية.

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يشار إلى أن معرض ستان لي سوبر كون ضمن فعاليات موسم الرياض، أتاح لكل عشاق شخصيات الأبطال الخارقة والمميزة في الأفلام والمسلسلات الشهيرة، رؤية كل تفاصيل هذه الشخصيات على أرض الواقع، في المعرض الذي انطلق يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني في منطقة "واجهة الرياض" ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما تمكن الزوار من التعرف على حياة وقصة مؤسس شركة مارفل ستان لي، وبدايته في تأسيس الشركة، وايضاً طريقته في رسم شخصيات مارفل المفضلة للجمهور، وسيستضيف المعرض عدداً من النجوم البارزين في عالم أفلام ومسلسلات الشخصيات الخارقة، مثل: مادز ميكلسن، وكيفن ديلون من مسلسل Entourage، والنجم الشهير ستيفن سيغال.