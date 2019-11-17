الفنانه المصريه ياسمين صبرى تمارس التمارين الرياضة من جزر المالديف

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الفنانه المصريه ياسمين صبرى

ومن المقرر أن تستقر ياسمين صبرى فور عودتها إلى القاهرة، على مسلسلها الجديد الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وذلك بعدما استقبلت فى الفترة الأخيرة العديد من الأفكار لتقديمها واختارت بالفعل موضوع العمل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله الأسبوع المقبل بعد الاستقرار على كل التفاصيل الخاصة به.

وقدمت ياسمين آخر أعمالها مسلسل "حكايتى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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