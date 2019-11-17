صابرين: لم أكن محجبة لأخلع الحجاب

الأحد 17 نوفمبر 2019

صابرين

أدلت الفنانة المصرية صابرين بتصريحها الأول لتأكيد خلعها الحجاب بعد الصور التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق Instagram.



وقالت صابرين في تصريحات صحفية: ""أنا طول عمري غير محجبة منذ ارتدائي للباروكة في أعمالي الفنية، وأؤكد أني لست محجبة، وكثيرا ما تحدثت عن ذلك، وأصف نفسي بأني محتشمة ولست محجبة، ودائما أظهر بهذا الشكل من غير الحجاب في المناسبات الخاصة والعائلية وسط أهلي".

Advertisements

وتابعت: "ارتدائي للباروكة أثار الجدل، وهذا أتعبني نفسيا ومررت بمرحلة اكتئاب لأني لم أكن أريد أن يتبعني أي شخص في هذه الخطوة".

وأضافت: "ربنا يكتب لنا الرجوع له بشكل صح ويهدينا جميعا، والحمد لله أخلاقي قبل الحجاب وبعد الحجاب لم تتغير، والمعاملة الخاصة الجميلة التي بيننا وبين خالقنا، هي أهم ما في الموضوع كله".

واستكملت: "أقدمت على هذه الخطوة من أجل نفسي، ومنذ فترة كبيرة وأنا أريد تنفيذها، وكنت أؤجلها، لكني تعبت نفسيا من التناقض، وكان لا بد أن أحسم الموضوع سريعا".

وكانت صابرين ظهرت بالحجاب آخر مرة في عزاء مدرب الأسود الراحل محمد الحلو في الجمعة الثامن من نوفمبر الجاري، وظهرت بنفس لون الشعر الذي ظهرت به في صورها الأولى بدون حجاب.