كيف احتفلت أسرة عمرو دياب بعيد ميلاد عبدالله وكنزي؟

احتفلت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاد التوأم "كنزي" و"عبد الله"، اليوم السبت، ونشرت "عاشور" صورة لهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد يا حبايب.. كلاكما يكبران بالنسبة لي الآن.. أحبكما".

وعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، سارت شقيقتهما "جنى" على نهج والدتها، حيث نشرت مجموعة صور لهم، قائلة: "أحبكما يا رفاق كثيرًا، لا أستطيع أن أصدق أنكما تبلغان من العمر 20 عامًا.. غريب جدا". ©

وعلى الرغم من احتفال زينة، وجنى، إلا أن "الهضبة" غاب عن تلك التهنئات الموجودة على "السوشيال ميديا"، حيث لم يُشر لها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الآن.

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وكان عمرو دياب، قد احتفل بعيد ميلاده، نهاية شهر أكتوبر الماضي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور دينا الشربيني، وعدد كبير من الفنانين، منهم ياسمين رئيس وخالد سليم، وعمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.