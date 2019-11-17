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شكرا لقرائتكم خبر عن رامي إمام ينشر فيديو جديد لوالده ..ردا على الشائعات.. والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
الفنان المصري عادل امام ونجله المخرج رامي
شائعات كثيرة ترددت خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، بل إن بعضهم كتب عن وفاته
ورغم نفي أسرة الزعيم المتكرر لهذه الشائعة، إلا أنها لا تزال تتكرر، لذلك نشر المخرج رامي ظهر فيديو جديد عبر حسابه على Instagram، ظهر فيه من كواليس تصوير مسلسل فالنتينو، وفاجأ الجمهور بظهور والده إلى جانبه، قائلا: شوفوا مين جنبي!!.. مفاجأة.
مسلسل فالنتينو بطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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