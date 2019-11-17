تحسن حالة النجم الامريكى ديريك هوج بعد خضوعه لعملية جراحية.

الأحد 17 نوفمبر 2019

ديريك هوج Advertisements

تحسنت حالة النجم الأمريكي ومصمم الرقصات ديريك هوج و ذلك بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة.



فقد كشف ديريك البالغ من العمر 34 عام ذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عن إصابته بالتهاب الزائدة الدودية وأنه اضطر إلى إجراء عملية جراحية .

أكد ديريك هوج أنه استيقظ في الثالثة صباحا بسبب اصابته بألم شديد وحاد في منطقة البطن و تبين أن التهاب الزائدة الدودية هو السبب لذلك كان من الضروري أن يخضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية على الفور، و أكد النجم الشهير أنه لا يزال هناك الكثير من العلاجات ليصبح في أفضل حال .