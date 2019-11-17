"سينما المستقبل".. شعار ثاني دورات مهرجان "العين"

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هشام لاشينالأحد 2019/11/17 11:28 م بتوقيت أبوظبي
ملصق الدورة الـ2 لمهرجان العين السينمائي
كشف مهرجان العين السينمائي عن انعقاد دورته الـ2 في الفترة من 22 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2020، تحت شعار "سينما المستقبل".
وأعلن القائمون على المهرجان استمرار فتح باب التسجيل للمشاركة بالأفلام حتى 10 ديسمبر/كانون الأول 2019.
ويتضمن المهرجان7 مسابقات رسمية و12 جائزة، منها مسابقة "الصقر الإماراتي"، وكذلك مسابقة "الصقر الخليجي" للفيلمين الطويل والقصير، بالإضافة لمسابقة "الصقر للمقيمين في دولة الإمارات"، وأفلام "الطلبة" للفيلم القصير.
ويتم عرض مجموعة من الأفلام العالمية كعرض أول على هامش المهرجان، بالإضافة لمجموعة من ورش العمل والندوات والمحاضرات السينمائية.
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