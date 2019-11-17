"ماني" محمد رمضان تتخطى مليون مشاهدة في 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت أغنية الفنان المصري محمد رمضان الجديدة "ماني"، مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية "هتتكلم بالماني خد كاش.. ما بيفرقش ما بيهمناش.. حب الناس هو اللي عاش.. معايا هتشوفو الاندهاش".
من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان لتقديم حفل ضخم، الخميس، في ساحة مسرح السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
كما يواصل "رمضان" عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد سامي، لبدء تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، والمقرر عرضه رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته غادة عادل وأحمد زاهر.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان على شاشة التلفزيون كان مسلسل "زلزال"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته هنادي مهنا، وماجد المصري، ومنى عبدالغني.
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