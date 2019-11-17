القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة المصرية يسرا اللوزي، تفاصيل دورها في فيلم "العنكبوت"، والذي يقوم ببطولته أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، والمحتمل عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.
وحلت يسرا اللوزي ضيفة على "العين الإخبارية"، وتحدثت خلال زيارتها عن المنهج الذي تتبعه في اختيار أعمالها الفنية، كما كشفت عن سبب عدم مشاركتها في مسرحية "الملك لير"، التي يقوم ببطولتها الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومجدي كامل.
وأكدت يسرا اللوزي أن دورها في مسلسل "قمر هادي" أمام النجم هاني سلامة الأصعب خلال مشوارها الفني، بسبب محتوى العمل، واعتماده على اللغة غير المباشرة في الحوار.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا اللوزي تكشف لـ"العين الإخبارية" سر عدم مشاركتها في "الملك لير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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