منة شلبي وآسر ياسين معاً في التلفزيون بعد فيلمين









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يلتقي الفنانان منة شلبي وآسر ياسين على الشاشة الصغيرة بمسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" المقرر عرضه في العام 2020 على إحدى المنصات الإلكترونية_بعد نجاحهما معاً في تجربتين سينمائيتين في السنوات السابقة.

ولقد بدآ بتصوير مشاهدهما في المسلسل الذي يخرجه محمد شاكر خضير، ويحمل اسم الرواية التي كتبها الأديب إبراهيم عبد المجيد، وتولى معالجتها درامياً إياد إبراهيم، الذي شارك في السيناريو والحوار مع محمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر.

وتحكي هذه الرواية_ التي تم إطلاقها في العام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية، وتُرجمت للعديد من اللغات_ عن "مجموعة افتراضية" عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتابع بعض الجرائم الغامضة، حيث ستنكشف من خلال الأعضاء الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوّقة لجميع الأبطال.

يشار إلى أن "شلبي وياسين"إجتمعا في عملين سينمائيين كان أولها في العام 2011 من خلال الفيلم "بيبو وبشير" الذي جسدا فيه قصة تعارف بين شاب وصبية تطورت لعلاقة حب يكتشفان لاحقاً أنها يتشاركان السكن بشقةٍ واحدة دون علمهما. والثاني فيلم "تراب الماس" الذي التقيا فيه بعد مرور 6 سنوات وعُرِضَ في العام 2018. وهو فيلم رومانسي يحمل طابع الإثارة والغموض على وقع الجريمة.

