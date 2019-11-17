شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تعلن عن موعد طرح فيلمها الجديد The Last Duel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ديزنى عن موعد طرح فيلمها الجديد The Last Duel، والذى قررت الشركة طرحه في دور العرض يوم 25 ديسمبر من العام المقبل 2020، العمل من إخراج ريدلى سكوت.

فيلم The Last Duel من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

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الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.

كما قامت شركة ديزنى بالإعلان عن تأريخ طرح فيلم "Aff Water" لـ بن أفليك، والذى سيطرح في 13 نوفمبر من العام المقبل 2020، ومن إخراج أدريان لين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

والفيلم من بطولة آنا دي أرماس، ومبنى على رواية طرحت عام 1957، والتي تحمل نفس الاسم للمؤلفة باتريشيا هايسميث، وتتبع القصة زوجين من بلدة صغيرة، اللذان تزوجا بلا حب، وبالتالي يدور الفيلم في إطار إنتقامى، حيث يسعى الزوج من الانتقام من أحدى العشاق السابقين لزوجته.