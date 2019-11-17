الطفل ياسين أمير يشارك فى "بخط الايد" مع أحمد رزق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الطفل ياسين أمير – نجل الممثلة الراحلة غنوة محمد على سليمان – في مسلسل "بخط الايد" مع النجم أحمد رزق وتأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل، حيث يقد أحد الأدوار الهامة في العمل الذي انطلق تصويره نهاية الشهر الماضي ويتواصل بشكل يومي حيث سيتم عرضه في الموسم الشتوي.
ياسين امير مع والدة الراحلة غنوة سليمان
مسلسل "بخط الإيد" من إنتاج شركة سينرجى وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتعتمد أحداثه على الساسبنس والتشويق لتوضح الحلقة الأولى لغزاً، ويبدأ أبطاله في حل هذا اللغز طوال الحلقات.
ويشارك فى بطولته مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف.
ويسجل "بخط الايد" التجربة الثانية في التمثيل للطفل ياسين، بعدما شارك بدور رئيسي في مسلسل "زى الشمس" اخراج سامح عبد العزيز رمضان الماضي، وبعدها ظهر في اعلان وأكثر من برنامج تليفزيوني وتم تكريمه في أكثر من مناسبة فنيه كما ظهر مع خالته النجمة أنغام في احدى حفلاتها الغنائية التي قدمتها هذا العام.
ياسين مع خالته انغام
الطفل ياسين ابن الراحلة غنوة
الطفل ياسين امير
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