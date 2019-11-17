شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة والد محمد رمضان في مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، لأسرة مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد أبو زهرة دور والد محمد رمضان خلال أحداث العمل الذي تدور في إطار شعبي.

وفى سياق متصل يواصل محمد سامي كتابة حلقات المسلسل مع الاستمرار في اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة بعد الاستقرار على كل الشخصيات الرئيسية بانضمام كل من غادة عادل، روجينا، أحمد زاهر، إيمان العاصي، إدوارد، وصفاء الطوخي وفى انتظار حسم باقي الفنانين الذي تم ترشيحهم في الأيام الماضية.



عبد الرحمن ابو زهرة

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة شارك فى العديد من الأعمال الفنية هذا العام مثل مسلسلات "بحر" مع ماجد المصرى وإخراج أحمد صالح، و"علامة استفهام" مع محمد رجب وإخراج سميح النقاش، و"بركة" مع عمرو سعد وإخراج محمد كريم وطارق رفعت، وظهر كضيف شرف مع محمد إمام فى مسلسل "هوجان" إضافة إلى فيلم "خيال مآتة" مع أحمد حلمى وإخراج خالد مرعى.

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وكان آخر أعمال محمد رمضان فى الدراما مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.