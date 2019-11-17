حسين الجسمي يهنئ سلطنة عمان بعيدها الوطني الـ 49

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان الإماراتي حسين الجسمي، على تهنئة سلطنة عمان، بعيدها الوطني الـ49، المقرر له غدًا الإثنين.
وكتب "الجسمي" عبر حسابه على"تويتر": "كل عام وعُمان الأصالة بنعمة وإزدهار في ظل قابوس الخير والبركة يحفظه الله".
ويحتفي غدًا الإثنين، أبناء الشعب العماني الشقيق بإنجازات أهم مراحل التاريخ الحديث، والتي بدأت فور تولي السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970.
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