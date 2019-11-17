نشوى مصطفى تعلق على قرار صابرين خلع الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة نشوى مصطفى، على قرار الفنانة صابرين، والذي اتخذته اليوم، بخلع الحجاب.

ونشرت "نشوى" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صورة لصابرين بعد خلع الحجاب، وعلقت: "بالمناسبة كل واحد حر، أنا بحب صابرين، صابرين ممثلة معجونة موهبة، غول تمثيل، يتخاف منها ويتعمل لها حساب كممثلة، نجمة من وهي طفلة".

وتابعت: "صابرين ارقى بني آدم ممكن تقابله، جدعة وبنت بلد وكريمة، عمري ماشفتها اتكلمت على حد غير بكل خير، أول مرة اشتغلت معاها كنا لسه في أولى معهد تمثيل، وهي كانت نجمة رغم إننا تقريباً من سن واحد".

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وأضافت: "كانت عندها عربية مرسيدس وإحنا كلنا كنا معندناش، فكانت بعد مانخلص الأوردر توصلنا كلنا، كل واحد بيته أو توصلنا المعهد ومفيش مانع برضو كانت بتعزمنا على ساندوتشات في السكة".

واستكملت: "تاني مرة اشتغلت معاها كان مسلسل إخراج صديقنا وليد عبد العال، رغم السنين صابرين هي هي، نفس التركيبة الطيبة الراقية، صابرين شالت التربون اللي كانت بتحطه على شعرها، وطبعاً اللي واخدين التوكيل ابتدوا يقطعوا وينهشوا فيها وحيقطعوا فيها يومين تلاتة كمان، بس بعد كده حتطلع حاجة جديدة يفتوا فيها، يابشر الله واحد والوسطاء يمتنعون، ياصابرين أنا بحبك".

وفاجئت النجمة صابرين جمهورها، بخلعها الحجاب، ونشرت الصور على حسابها بموقع إنستجرام منذ ساعات.