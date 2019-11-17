منى أبو حمزة تبعث رسالة شكر للشعوب العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرصت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، على توجيه رسالة شكر للبلدان العربية، على دعمهم لحقوق الشعب اللبناني.
ونشرت "منى" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة مجمعة لأعلام الدول العربية، وعلقت: "تحيّة من لبنان لكل الشعوب العربية التي تضامنت مع شبابه، علّ الأجيال القادمة تتحد يداً بيد منجزةً ما عجزت عنه الدول".
واندلعت المظاهرات في العاصمة اللبنانية منذ شهر، وبدأت الاحتجاجات الشعبية بداية بشكل مباشر إثر الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت.
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