بعد شائعة تدهور حالته الصحية.. تعرف على رسالة شريهان للزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة إلى الفنان الكبير عادل إمام، الذي يواصل تصوير دوره في مسلسله الدرامي "فلانتينو".

كتبت شريهان، عبر حسابها على "تويتر": "اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظ لنا قامة وقيمة فنية إبداعية إنسانية عظيمة".

وأضافت: "حماك الله ورعاك وحفظك لأولادك وزوجتك وأحفادك، ولنا جميعًا، أسرتك الصغيرة والكبيرة ولوطنك ومحبيك في مصر والعالم العربي.. ربنا يحفظك. عادل إمام".

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وكانت شائعات ترددت مؤخرًا بتدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، وهو ما نفاه ابنه المخرج رامي إمام عبر حسابه على "إنستجرام".

"فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.

ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، يواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.​

