قبل صابرين.. هكذا أعلنت الفنانات خلعهن الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

فاجئت الفنانة صابرين جمهورها، بصورتين جديدتين لها، تظهر فيها بدون حجاب.

ونشرت صابرين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لها بشعر "أصفر"، وأحدثت الصور جدلا كبيرا بين جمهورها، ما بين مؤيد لقرارها، ومعارض لخلعها الحجاب.

الخليج 365 يعرض لكم بالصور، كيف أعلنت الفنانات خلعهن الحجاب:

سهير رمزي

الفنانة سهير رمزي ارتدت الحجاب عام 1993، وقررت بعدها اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء، إلا أنها عادت للفن وهي مرتدية الحجاب عام 2006، وفوجئ الجمهور بها في فبراير الماضي، وقد خلعت الحجاب بعدما ظهرت في عرض أزياء للمصمم هاني البحيري.

حلا شيحة

قررت الفنانة حلا شيحة، خلع الحجاب بعد اعتزالها الفن لأكثر من 12 عاما، بعدما ظهرت في صورة مع أحد الأطباء وهي بدون حجاب في أغسطس 2018.

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حنان

المطربة حنان اشتهرت في فترة التسعينات، وقد اعتزلت الفن وأعلنت ارتدائها الحجاب، وبعد اختفاء دام 16 عاما، عادت مرة أخرى، وظهرت من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، وفاجأت الجميع بخلع الحجاب، ولكنها لم تقرر العودة للفن.

شاهيناز

في بداية عام 2017، قررت الفنانة شاهيناز خلع الحجاب، وعلقت على الأمر أنها عادت للشكل الذي أحبها الجمهور عليه، كما أن الحجاب لم يجعلها تقدم الفن الذي تحبه، وكانت شاهيناز قد ارتدت الحجاب لمدة 9 سنوات، وكانت قد أعلنت عن خلعها الحجاب من خلال جلسة تصوير نشرتها.

موناليزا

بعد النجاح الكبير التي حققته الفنانة موناليزا في فيلم "همام في أمستردام" و"أصحاب ولا بيزنس"، أعلنت الفنانة الشابة وقتها اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وابتعدت عن الوسط الفني، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها، وبعد 10 سنوات من اعتزالها وارتدائها الحجاب، عادت موناليزا مرة أخرى للأضواء، بعد استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، ليفاجئ الجميع بخلعها الحجاب، وأعلنت وقتها أنها تود العودة مرة أخرى للفن.

سارة الدرزاوي

من خلال إحدى عروض مسرح مصر، أعلنت الفنانة سارة الدرزاوي خلعها الحجاب، فعلى الرغم من أنها شاركت بالحجاب في عدد من العروض المسرحية، إلا أنها فاجئت جمهورها بخلعها الحجاب بعد فترة.