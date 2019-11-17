شاهد أحدث صورة للإعلامية فجر السعيد من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لها بصحبة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، من داخل المستشفى بفرنسا.
وعلقت: "في المحن يبان معدن الصديق الوفي، من أصدقاء اللحظات الجميلة فقط والتسلية، الفنانة الكبيرة نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي إلى اليوم اتصالاتها يومياً في الأهل مستمرة" .
وتابعت: "وعندما علمت بأني تجاوزت المحنة وبدأت أستقبل الزوار تكبدت عناء السفر إلى باريس لزيارتي، كلمة شكراً لن تفي بلبلة حقها، فمشاعرها تجاهي أسرتني وأتمنى أن يقدرني ربي أرد لها نص جمايلها، فما أحوج المريض للسؤال عنه والكلمة الطيبة، حبيبتي بلبلة، الله لا يحرمنا من وجودك في دنيانا".
يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، في أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.
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