محمد رشاد: تتر "واحة الغروب" من أحلى التترات اللي بحبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمد رشاد، إن تتر مسلسل "واحة الغروب"، يعد من أجمل التترات التي يحبها ويحب أن يغنيها.

وكتب رشاد عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "من أحلى التترات اللي بحبها و بحب أغنيها، تتر مسلسل واحة الغروب، برافو وائل الفشني".

"واحة الغروب" مسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر الفائزة بـجائزة بوكر للرواية العربية عام 2008، من إنتاج العدل جروب، تأليف مريم نعوم وهالة الزغندى، إخراج كاملة أبو ذكرى، وشارك في بطولته خالد النبوى، منة شلبى، أحمد مجدى، سيد رجب، ركين سعد، كارول الحاج والفنانة القديرة رجاء حسين.