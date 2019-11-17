نجوم الفن يعلقون على صور صابرين بدون الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تفاعل نجوم الفن مع قرار الفنانة صابرين بخلع الحجاب، بعد نشرها صورًا ظهرت فيها بشعر أصفر اللون.

نرصد لكم في التقرير التالي أبرز تعليقات نجوم الفن على صور الفنانة صابرين.

نشوى مصطفى

علقت الفنانة نشوى مصطفى قائلةً: "قمر يا صابرين تبارك الله زي ما أنتى بالظبط أيام دورك في أبو العلا البشري البنوتة الجميلة الطيوبة".

سهير رمزي

وكتبت الفنانة سهير رمزي: "ما شاء الله قمر يا حبيبتي"

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منى زكي

وقالت الفنانة منى زكي: "دائمًا شكلك بيبي".

روجينا

ووصفتها الفنانة روجينا بـ"القمر"، وعلقت: "ما شاء الله قممممممممممر يا صابرين".

رانيا يوسف

وقالت الفنانة رانيا يوسف: "قمر يا حبيبتي، ما شاء الله عليكي".

يُذكر أن صابرين ذكرت في برنامج "مساء دي إم سي" للإعلامي أسامة كمال، أنها لا تتعامل مع الحجاب بشأنه زيًا إسلاميًا، ولكنها تلبسه "كستايل".