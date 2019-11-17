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أحمد صلاح حسني يناشد الجماهير بمؤازرة المنتخب الأوليمبي في نصف نهائي أمم إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ناشد الفنان أحمد صلاح حسني، الجماهير المصرية، بالحشد ومؤازرة المنتخب الأوليمبي في مباراته القادمة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في دور نصف نهائي أمم إفريقيا، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكتب صلاح عبر حسابه على"تويتر": "كلنا خلف المنتخب الأوليمبي يوم الثلاثاء، يارب أنصرهم شباب زي الفل، يستحقوا الفرحة والنجاح".

يذكر أن، مباراة مصر وجنوب افريقيا، ستقام على استاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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