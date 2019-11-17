هكذا تضامن محمد عساف مع صحفي فلسطيني فقد عينه

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان محمد عساف، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له وهو يضع يده على عينه تضامنا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى أثناء تغطيته لانتهاكات جنود الاحتلال في بلدة صوريف بالخليل.
وكتب عساف: "عين معاذ، تضامناً مع معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وثق بكاميرته أحداث كثيرة ولكن بعد يوم الجمعة تاريخ ١٦/١١/٢٠١٩ لن يكون قادراً على إكمال عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل مما نتج لفقدانه عينه اليسرى".
وأطلق صحفيون فلسطينيون حملة إلكترونية للتضامن مع الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى برصاصة إسرائيلية خلال تغطيته مواجهات في الخليل.
واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء على عمارنة أو أي صحفي فلسطيني.
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