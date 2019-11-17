تعرضت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، لموقف محرج اثناء اجرائها لبرنامج insider بالعربي بسبب توجيه شقيقها ادم طارق العريان الذي وجه إليه سؤال :” ليه متجوزتيش لدلوقتي”.
وقالت شام الذهبي: “معنديش اجابة للسؤال ده”، مشيرة إلى انها لم يتقدم أحد لزواجها بعد انفصالها عن زوجها الأول أحمد جوهر.
وقامت شام الذهبي مؤخرا بافتتاح عيادة تجميل، وخضع للعلاج لديها العديد من النجوم بينهم محمد رمضان، وحلا شيحة، ورامي صبري.
يذكر أن ابنة اصالة تزوجت من أحمد جوهر بعد قصة حب استمرت لعشر سنوات، وأقيم حفل الزفاف في شرم الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بسبب شقيقها.. شام ابنة أصالة تتعرض لموقف محرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.