بالفيديو: راغب علامة يفجّرُ موجة من الضّحك في ذافويس.. ما علاقة أحلام؟

لم تخلُ حلقة برنامج ذا فويس The Voice، لهذا الأسبوع من مناوشات بين الفنان اللبنانيّ راغب علامة، وزميلته الإماراتية أحلام.

وتعمّد راغب هذه المرّة السّخرية من أحلام بطريقة فجّرت ضحك الحضور، عندما قلّد طريقة الفنانة بمعاتبة المتسابق رضوان الأسمر، ووصفته بـ”البخيل”.

البداية كانت حينما علّقت أحلام على أداء المتسابق المغربيّ رضوان الأسمر، ووصفته بالبخل في أدائه إشارة منها إلى أنّ لديه الكثير من الإبداع، ولكنّه لم يقدّمه على المسرح.

وهنا قلدها راغب علامة حيث قاطع إشادة الفنانة سميرة سعيد بالموهبة التي تليه، عبر تقليده طريقة أحلام بقوله: “بس بخيل”، وضج مسرح ذا فويس بالضّحك فور تقليد راغب علامة لطريقة حديث أحلام، التي أشعلت العرض الأوّل من البرنامج.