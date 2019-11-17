500 ريال تملي البيت أرزاق.. فيديو: خالد عبدالرحمن يرفض ارتفاع أسعار تذاكر الحفلات

تداول مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان خالد عبدالرحمن وهو يرفض فيه غلاء أسعار تذاكر الحفلات والتي تصل لـ 2500 ريال.

وأثار المقطع انتشار واسع حيث قال الفنان أنه يرفض تماما غلاء التذاكر، ولابد من طرحها في الحد المعقول حيث إن 500 ريال قد تسد إحتياجات غذائية لمنزل كامل.

والجدير بالذكر أن حفلة الفنّانة الإمارتيّة أحلام، والتي ستقام الإثنين المقبل بجامعة الأميرة نوره بالرياض أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ بعد أن تمّ الكشف عن أسعار تذاكر الدّخول التي اعتبرها الجمهور مرتفعة جدًا.

وقد شهدت قائمة الأسعار 5 فئات تبدأ بالفضيّ (2500) ريال، ذهبيّ (5000) ريال، بلاتينيّ (7000) ريال، ماسيّ (10000) ريال، ملكيّ(15000) ريال.

وبيّن عدد كبير صدمتهم من تلك الأسعار ووصفوها بالفلكيّة .