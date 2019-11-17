فيديو.. نجوم الفن بين مؤيدين ومعارضين لفكرة الحجاب

تتسبب دائمًا فكرة الحجاب، لدى بعض الفنانات، في حيرة جمهورهم مما تقلب الرأي العام ما بين مؤيدين ومعارضين له، فمنهم من يرى أن الحجاب مجرد شكل، ومنهم من يرى أن الحجاب فريضة واجبة.

وهناك من يرى أن الحجاب لا يمنع الفنانات من تأدية عملهن بمجال الفن، ولكن كثيرًا ما يحدث إذ الفنانة تحجبت، اعتزلت المهنة الفنية، بل وتهاجمها، ولكن ما نراه الآن إذ الفنانة خلعت الحجاب، هناك من يهاجمها، في شرفها، وفي عرضها، وهناك من يسبها أو يقذفها، بدون أدنى سبب لفكرة أنه على يقين بأن الحجاب فريضة.

وفي هذا التقرير سنرصد رأي بعض نجوم الفن حول فكرة الحجاب:-

1- النجمة يسرا، والتي أعربت أن هناك بعض الأماكن التي لا يسمح لها بدخول المحجبات مثل البحر، قائلة: "المنظر بيكون خطأ كيف ألبس حجاب وانزل البحر، لأن هناك أماكن يجب منع دخول الحجاب فيها، وذلك نتيجة حتي لا يحدث المشادات، وفي النهاية هي حرية شخصية".

2- الفنانة هيدي كرم، قالت أن الحجاب ليس به حرج، إذ أن السيدة حافظت على شكلها، ولكن هناك البعض من يتشددون، ويلبسون اللبس الواسع، ثم النقاب، والذي يمثل خطر على الأمن القومي،

بالإضافة إلى من تهتم بالحجاب بجب أن تهتم بمظرها الخارجي، لا تلبس ما لا يليق.

3- المخرجة إيناس الدغيدي، والتي رفضت اتصال فكرة الحجاب بالدين، حيث أنه لبس مثله مثل غيره، قائلة: "يارب ما يكتبلي الحجاب"، موضحة أنه لا يصح المقارنة بين الحجاب والدين.

4- النجم الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رفض فكرة الحجاب، وتضد النقاب، موضحًا أن ما بداخل الإنسان يظهر على وجه، والحجاب ما بداخل الإنسان وليس قماش على الرأس، قائلًا: "السيدة التي تتحلى بالأخلاق، أهم بكثير من الحجاب، فأخلاقها هي حجابها".

5- الفنانة القديرة سمية الألفي، أعربت عن حيرتها عن اعتزال الفنانات عند حجابهن، فأنا تضد الحجاب لهذا الموقف، قائلة: "الفن ليس شئ محرم، ولا يجوز تحريمه، فهو مهنة مثل أي منهة لجلب الرزق".

6- النجمة شهيرة أبدت رأيها، أنها ليست محجبة، ولكن محتشمة، موضحة، بأن غطاء الرأس والاحتشام، يغني عن الحجاب.

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7- الفنانة القديرة سهير رمزي، موضحة بأن فترة حجابها كانت نتيجة ضغط، وأنها تسرعت في ارتداء الحجاب، أوضحت

أنها خلعت الحجاب لأنه يقلل من فرص العمل.

8- الفنان طارق لطفي، أعرب أنه مشتت بين فكرة الحجاب، إذا كانت لديها أساس من الوجود من عدمه، حيث أختلف عليه الفقهاء، قائلًا: "أنا لا أنشغل بأمور لست بدراية بها، فهذا لشؤن الست وليس الرجل"، موضحًا أن ما يفرق معه هو التدين، وتقبل فكرة الحجاب، وليس بالإجبار.

9- الفنانة إيمان العاصي، علقت على خلعها الحجاب، لأنها لم تلتزم به، وأنها ليست قوية لهذا الموضوع، موضحة أنها لم تحصن نفسها لإرتداء الحجاب.

10- النجم أحمد السقا، أوضح أن أمور الحجاب تتعلق بالسيدات، وأنه من الصعب أن يبدي رأيه في هذا الأمر، موضحًا من وجه نظره أن الحجاب قناعة، ليكون حجابًا صحيحًا، وليس بالإجابر.

11- النجمة إلهام شاهين، قالت أنها ليست تضد فكرة الحجاب، ولكن تضد فكرة الإجبار على الحجاب، موضحة، أنه يجب أن يكون الحجاب له حرية الاختيار، قائلة: "أن الفضيلة شئ، والحجاب شئ آخر، فهناك الكثير من الأمور المغلوطة، فلا يجب اقتصار الدين على الحجاب، فالصلاة، والصوم، والأخلاق الحميدة، لابد من تطبيقها".

12- الفنانة القديرة هالة فاخر، علقت على حجابها أنه جاء نتيجة لبناتها، حيث أنها احرجت منهن، مؤكدة أن فكرة الحجاب كانت تراودها منذ زمن، ولكنها لم تستطع أتخاذ تلك الخطوة نتيجة لمسؤليتها.

13- الإعلامية رضوى الشربيني، أعربت أن مظهر المرأة مهم جدًا، سواء كانت محجبة أو غير محجبة، مؤكدة أن الشياكة والأناقة مهمين، وهما يجعلون المرأة تتقبل شكلها سواء محجبة أو غير محجبة.