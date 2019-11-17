"ممالك النار" لخالد النبوي يثير الجدل قبل عرضه

أثار المسلسل الجديد "ممالك النار"، بطولة الفنان خالد النبوي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وبحث عنه الآف على موقع البحث العالمي جوجل، وذلك قبل أن تبدأ أولى حلقاته مساء اليوم الأحد.

ويبدأ عرض أولى حلقات المسلسل، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة على قناة "إم بي سي".



وقال الفنان خالد النبوي، في لقائه ببرنامج "صباح

الخير يا عرب": "أنا وطومان باي اخترنا بعض، أنا كنت بحلم بطومان باي، فخور إني أكون جزء من حدوتة يحكيها تاريخنا الكبير".وتابع: "صممت إني أحضر لحظة تحول طومان باي الطفل، إلى طومان باي الأكبر، لكي أشاهد روح إدريس خروبي".يذكر أن مسلسل "ممالك النار" يتناول الصراع العثماني المملوكي، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثماني سليم الأول، وشنق "طومان باي" آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.وعمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين هم السوري عزام فوق العادة، والإسباني أليخاندرو توليدو، والبريطاني بيتر ويبر.ويشارك في بطولة المسلسل، عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوي في دور طومان باي، والسوري رشيد عساف في دور قنصوة الغوري، والسوري محمود نصر في دور سليم الأول.وبلغت تكلفة المسلسل 40 مليون دولار وتم تصوير كل أحداثه في تونس.