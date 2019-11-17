تراند اليوم : نجل أحمد السقا يرد علي شائعة طلاق والديه بهذة الطريقة

احتفل ياسين احمد السقا بعيد زواج والديه الفنان احمد السقا وعارضة الأزياء مها الصغير.

ونشر ياسين السقا مجموعة من الصور لوالديه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات ” نستجرام” وكان من بينها صور قديمة من حفل زفافهما.

وعلق ياسين السقا على الصور قائلا: “عيد زواج سعيد انا احبكم”، ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام.

كانت شائعات ترددت عن انفصال وربما طلاق، أحمد السقا ومها الصغير، خاصة بعد اختفاء الزوجة من كل المناسبات التي ظهر فيها السقا، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، إضافة إلى أنه لم يصدر نفي من الزوجين، ولا تأكيد أيضًا، ما جعلها تنتشر انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه هي شائعة الطلاق الأولى، التي واجهت أحمد السقا ومها الصغير، وفي شهر نوفمبر 2016، فاجأ «السقا» الجميع بحضوره برفقة مها الصغير، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في وفاة الساحر محمود عبد العزيز، وكان هذا أول ظهور لهما بعد شائعات طلاق لاحقتهما أيضًا.