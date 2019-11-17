تراند اليوم : خد الروشتة من فطين عبد الوهاب وهتتعالج السرطان في شهرين بس

شكر الفنان زكي فطين عبدالوهاب، كل من سانده ودعمه أثناء فترة مرضه بالسرطان، حيث أعلن تعافيه من المرض الخبيث منذ أيام، موضحًا أنه أجرى تحليلا ووجد أن الورم خامل وليس نشط، وظل مداوم على العلاج حتى آخر أشعه أجراها، والتي أظهرت أنه تعافى من مرض السرطان بنسبه تصل لـ 95%.

وأضاف عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية “ON E”، أنه تعامل مع مرض السرطان على أنه صاحبه، وأيقن أن هذا قدره الذي لا مفر منه مهما فعل، لافتا إلى أنه لديه إيمان شديد بالله، ووقف بجانبه كثيرون خلال فترة مرضه، وعلى رأسهم أشرف زكي نقيب الممثلين.

وطالب الفنان كل مصابي السرطان بأن يتحلوا بالإيمان والطاقة الإيجابية والرغبة في الصمود وأن يتعاملوا مع المرض على أنه قدر والتعامل معه بكل بساطة، مضيفًا: “انتصرت على مرض السرطان بعلاج سحري يعد أهم وأقوى من العلاج والكيماوي وهو الإيمان بقدر الله، خلال 3 أشهر المقبلة لن أحتاج إلى جلسات كيماوية، وأنا الآن في مرحلة المتابعة فقط”.

وأوضح أنه لم يستطع العمل خلال الفترة الماضية بسبب مرضه، لكنه يشارك في فيلم “العنكبوت” مع أحمد السقا في الوقت الحالي، وبدأ أول يوم تصوير ولكنه توقف بسبب تعديلات في السيناريو.