تراند اليوم : خضتني ياإسمك إيه .. أوس أوس بيصحي حمدي الميرغني علي طريقة شاروخان-فيديو

المواقف الكوميدية التي تجمع بين الثنائي حمدي المرغني وأوس أوس لا تتوقف.

وهذه المرة نشر أوس أوس عبر حسابه على Instagram مقطع فيديو له وهو يقظ حمدي المرغني من النوم بطريقة مفزعه، والتي ظهرت على وجه الأخير، وعلق أوس أوس على المقطع: “صباح الخير ياشاروخان كواليس مسلسل (اتنين في الصندوق)”.

يذكر أن أوس أوس وحمدي المرغني يقدمان مع بطولة المسلسل الجديد “اتنين في الصندوق”.

“اتنين في الصندوق” تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة كل من حمدي الميرغن، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، أحمد عبد الله محمود.

يشار إلى أن أوس أوس، وحمدي الميرغني، سافرا مؤخرًا إلى الرياض بصحبة نجوم مسرح مصر، للمشاركة في فعاليات موسم الرياض التي انطلقت منذ يوم 11 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر ‏لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة مختلفة‎ ‎بالسعودية‎.