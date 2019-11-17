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شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة المصرية تكشف أسباب وفاة أحمد هيثم زكي والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
هيثم أحمد زكي
تسلمت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بمصر، تقرير الطب الشرعى المتعلق بالتحاليل الفنية للعينات التى تم سحبها من جثمان الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكى، وتواصل النيابة تحقيقاتها حول وفاة الفنان.
وكشفت مصادر، عدم صحة وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، بسبب تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية لبناء العضلات وإصابة بمغص وإعياء شديد، لافتة إلى أن سبب الوفاة جاء لأسباب كمياوية ومرضية.
وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة تسلمت تقرير الطب الشرعى النهائى حول الصفة التشريحية لجثمان الراحل وتحليل العينات المأخوذة من الجثة.
وأضافت المصادر، أن سبب الوفاة ستقوم بإعلانه النيابة العامة باعتبارها هى صاحبة القرار فى الدعوى الجنائية.
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