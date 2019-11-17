شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكتاب العرب يهنئ مراد السودانى بعد توليه رئاسة اتحاد أدباء فلسطين والان مع التفاصيل

الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العامللاتحاد العام للأدباء والكتاب العر3ذ4ذ1ذ

وقد عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين مؤتمرها الرابع في رام الله - قاعة أبراج الزهراء - وذلك في يوم الخميس 17- 10- 2019، وقد تم فيه انتخاب مجلس إداري مكون من خمسة وستين كاتبا في الوطن الفلسطيني، وفي عددٍ من فروع الشتات، على أن تستكمل انتخابات الفروع وصولا إلى المؤتمر العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في الوطن والشتات تأكيدا لوحدة الثقافة الفلسطينية، علمًا بأن اللجان المختلفة سيتم توزيعها على أعضاء الأمانة العامة في اجتماع الأمانة العامة في الضفة الغربية وغزة من خلال عقد لقاء عبر "الفيديو كونفرس"، نظرا إلى منع الاحتلال الصهيوني الغاشم أعضاء الاتحاد المنتخبين في غزة من القدوم إلى رام الله.

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