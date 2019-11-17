شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة بمتحف آثار الإسكندرية تحت عنوان "فهم التوابيت الخشبية بمصر القديمة" والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
ينظم متحف الآثار فى مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور حسين عبد البصير، بالتعاون مع متحف فيتزوليم بجامعة كامبردج فى إنجلترا، وقطاع المتاحف بوزارة الآثار ممثلًا فى المتحف المصرى بالتحرير، ورشة عمل تحت عنوان "فهم التوابيت الخشبية بمصر القديمة".
تتضمن الورشة التطبيقية فى فحص التوابيت، وطريقة صنعها، وتصميمها"، وذلك على مدار يومى الأحد والاثنين، 17–18 نوفمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الرابعة مساءً، فى مقر بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الأغراض المتعددة.
كما تتناول الورشة التعريف بعلم الآثار التجريبى، وهو حد الفروع الذى يهدف إلى طرح أو اختبار فرضيات فى علم الآثار، وذلك بإعادة بناء وإنشاء آثار خشبية مثل النماذج الأثرية وفق المصادر والموارد المتاحة فى الحضارة المصرية القديمة.
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