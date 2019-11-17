النحات الفرنسى أوجست رودان أحد رواد القرن الـ19 مات بعد ميلاده بـ 5 أيام

الأحد 17 نوفمبر 2019

متحف رودان بفرنسا

تحل اليوم ذكرى رحيل النحات الفرنسى أوجست رودان الذى توفى فى 17 نوفمبر 1917م، أى بعد عيد ميلاده بـ 5 أيام، حيث ولد فى 12 نوفمبر 1840م.

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وتعد أعمال أوجست رودان الفرنسية أمثلة للأنواع الانطباعية فى النحت، حيث أعطى للأشكال رؤية الحركة السطحية، كانت بداية رودان مع الفن عندما عمل فى مصنع متخصص فى زخرفة واجهات القصور، بأجر لا يزيد عن 5 فرنك، ولعشقه فى الفن، وقرر أن يتقدم كطالب فى مدرسة الفنون الجميلة، ولكنه رفض لا لمرة واحدة بل لثلاث مرات متتالية، واخذ يشبع رغبته الفنية بتردد على متحف اللوفر والمكتبة الامبراطورية الكاتدرائيات، فتعلم الطراز، حيث الروعة والمهابة وقوة التماسك.

قرر رودان الذهاب إلى العاصمة الفرنسية وتمكن هناك من عمل نحتى فى عام 1860م، وكان تجسيد لوالده، ليصبح بعد ذلك عضـوا فى اتحـاد الفنانين للديكور الذى كـان يضم رسـامين كـبـار مـثل الرسام الفرنسى دولا كروا، والكاتب الفرنسى جوتييه، وكان لهذا تأثيره فى حياة رودان الذى بدأ يستـعيد ثقته بنفسه وبنحته.

تم إنشاء متحف باسم رودان فى باريس، بعد رحيله فى 1917م، هو متحف النحات والرسام الفرنسى أوجست رودان ويحتوى هذا المتحف على منحوتاته وبعض رسومه وتخطيطاته.