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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه بساعات.. تعرف على قصة مسلسل ممالك النار والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
مسلسل ممالك النار
يحكي المسلسل التحولات الكبرى في المنطقة العربية بعد وقوع معركة جالديران بين العثمانيين بقيادة سليم الأول والدولة الصفوية التي حكمت بلاد فارس في إيران، وانتهت بهزيمة الصفويين التي مهدت للعثمانيين الدخول الى بلاد العرب في مصر والشام من خلال معركة مرج دابق التي انتصر فيها العثمانيين على المماليك بقيادة قنصوة الغوري.
ويبرز مسلسل ممالك النار من خلال أحداثه الدور التاريخي لـ السلطان طومان باي آخر سلاطين المماليك في مصر، الذي يجسده خالد النبوي، والذي انتهت عنده دولة المماليك في مصر على يد العثمانيين الذين شنقوه على باب زويلة.
وكان طومان باي قد استلم الحكم بعد مقتل عمه السلطان الغوري بموقعة مرج دابق بعد أن عينه نائبا له قبل خروجه لقتال العثمانيين، في المعركة الشهيرة.
الغريب في الأمر أن السلطان العثماني سليم الأول وزع ثلاثة أكياس من الفضة صدقة وترحُما على روح طومان باي بعد وفاته.
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