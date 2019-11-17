تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل ممالك النار

الأحد 17 نوفمبر 2019

ممالك النار

تبدأ شبكة قنوات «إم بي سي»، مساء الأحد، عرض أولى حلقات المسلسل التاريخي «ممالك النار»، بطولة نخبة من ألمع نجوم الدراما في الوطن العربي.

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تدور أحداث مسلسل «ممالك النار»، في القرن السادس عشر، خلال الحقبة الأخيرة من دولة المماليك، قبل سقوطها على أيدي العثمانيين، لتكشف أحداث المسلسل العديد من الحقائق في هذه الفترة الزمنية.

يشترك في بطولة المسلسل كوكبة من نجوم الوطن العربي على رأسهم الفنان خالد النبوي، ورشيد عسّاف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، وسعد مينا، وخالد كمال، ومحمد حاتم، وبهاء ثروت، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ويزن السيد، وديما قندلفت، وعبد الرحيم حسن، ولبنى ونس، وعلاء قاسم، وعلي صطّوف، ورامز أسود.

حلقات المسلسل تتمحور حول شخصيتين أساسيتين هما السلطان سليم الأول وهو تاسع سلاطين الدولة العثمانية، والسلطان المملوكي طومان باي، وهو آخر السلاطين المماليك في مصر.